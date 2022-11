Gerard Piqué dio a conocer su decisión en un video en redes sociales. | Fuente: Gerard Piqué Twitter

Decisión inesperada. A través de las redes sociales, el defensa español Gerard Piqué anunció que el sábado será su último partido como jugador de Barcelona en el Camp Nou. De esta manera cierre la etapa como jugador azulgrana, club donde llegó hace 25 años.

"Ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barza no habría otro equipo y así será. Este sábado (ante el Almería) será mi último partido en el Camp Nou", anunció en un corto vídeo en sus redes sociales.

En el video, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barza, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barza no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.



Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.





Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Gerard Piqué en Barcelona