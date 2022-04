Gerard Piqué pidió a Luis Rubiales que intercediera para ir los Juegos de Tokio con España | Fuente: EFE

Más revelaciones del caso entre Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en torno a las negociaciones por lleva la Supercopa a Arabia Saudita. El jugador del Barcelona le pidió a Luis Rubiales que intercediera ante el entrenador de la Sub-21 de España, Luis de la Fuente, con el objetivo se ser convocado para los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a haber renunciado a al elenco absoluto en 2018.

En un audio publicado por ‘El Confidencial’, Gerard Piqué se contactó con Luis Rubiales pidiendo específicamente por su participación en los JJOO.

"Esta me la tienes que hacer, eh 'Rubi', me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos", dijo Piqué a Rubiales tras la clasificación de la Sub-21 de España a la competición el 21 de junio de 2019.

Una negociación que debía mantenerse en secreto, por voluntad del futbolista. "A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", remarcó de cara a que otros jugadores no quisieran hacer lo mismo y fuese "un problema" para el técnico Luis De la Fuente.





Piqué le pidió a Rubiales jugar los JJOO de Tokio con España

Rubiales accedió y llamó al seleccionador. También aceptó que no trascendieran sus intenciones de volver a defender los colores de España: "Hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/U3oRfGTLwa — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

De acuerdo con el audio, el presidente de la RFEF le replicó al defensa que estaría "encantado de echar una mano", pero que el técnico tenía que "tomar también las decisiones". "Si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la Absoluta, la otra, que te necesitamos más", añadió Rubiales.

Más tarde, Luis Rubiales le trasladó a Gerard Piqué la posición del seleccionador Sub-21, quien era partidario de esperar a certificar la clasificación. "Vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario", aseguró.

El presidente de la RFEF, en conferencia de prensa este miércoles, quiso zanjar esta cuestión, que calificó de "chascarrillo”, ya que Gerard Piqué no fue convocado por España para los Juegos Olímpicos.





