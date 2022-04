Piqué: "No hay nada que esconder, todo fue legal y no hay conflicto de intereses" | Fuente: AFP

Este lunes se revelaron audios en los que se escuchaba a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) pactando con Gerard Piqué, corpropietario y consejero delegado de la empresa Kosmos, sobre pactar una comisión millonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Tras esta información vertida por El Confidencial, el zaguero español de FC Barcelona decidió ofrecer conferencia de prensa a través de su canal de Twitch en la que dio sus descargos: "Me siento muy orgulloso por este acuerdo porque para el fútbol español es un acuerdo importante, totalmente legal y en mi modo de ver no hay un conflicto de interés", repitió el jugador.

Asimismo, agregó: "Lo que no voy a hacer es tomar decisiones dependiendo de lo que la gente pueda pensar. No tengo nada que esconder. Por eso estoy aquí y si hace falta estoy hasta las tres de la mañana".

En tanto a cómo se llegó al acuerdo, Gerard Piqué explicó: "Tenemos muy buenas conexiones en Oriente Medio y la gente de Arabia Saudí nos comentó que quería traer competiciones de fútbol a su país. Viendo el panorama optamos en hablar con el Sr. Rubiales para ver si podían estar interesados en mover la Supercopa fuera de España. Propusimos desde Kosmos cambiar también el formato. Viéndolo con perspectiva ha sido un éxito y la gente está súper enganchada".

En la misma línea, el zaguero español agregó: "Recuerdo una Supercopa en Tánger que dista mucho de lo que es ahora. Al aceptar este cambio de formato nos firmó la RFEF un formato para buscar diferentes opciones fuera. Hablamos también con Sony para llevarlo a Miami. Ellos hablaron con otras opciones. Después de valorarlo mucho y hablando con todos, decidieron ir a Arabia Saudí".

Por último, Gerard Piqué se mostró fastidiado por vincularlo con la RFEF: "Sé separar lo que es un acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida que es jugar al fútbol. No he recibido nunca una ayuda. Que me digas que por un cuerdo comercial tendrá una afectación en la competición es que no tienes ni idea de quién soy yo".