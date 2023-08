'Tata' Martino se rinde ante Lionel Messi: "Es el mejor del mundo, lo demuestra partido a partido"

No hay nadie como el 10. Gerardo 'Tata' Martino, quien este sábado se consagró campeón de la Leagues Cup con Inter Miami, se rindió ante el excepcional talento de Lionel Messi, quien marcó diez goles en siete partidos disputados en el torneo.

En conversación con Apple TV+, dijo que el astro argentino es el mejor del mundo y lo demuestra partido a partido.



"Creo que cuando uno nombra a Leo dice 'el mejor jugador del mundo'. Mayor elogio que ese no hay. Y lo hace partido tras partido", dijo el técnico en un primer instante.



"A mí me parece muy importante esto que expresó de decirle a la gente y al hincha del Inter Miami que vino a ganar, que vino a competir. Busquets y Jordi Alba dijeron lo mismo, que han venido a competir bien. Se puede ganar y se puede perder, obviamente, pero han venido a competir y esta vez les ha tocado ganar", agregó.



Gerardo Martino destaca trabajo de Lionel Messi | Fuente: @MLSes

El primer título de Messi en Inter Miami

Lionel Messi, quien firmó este sábado un nuevo golazo, conquistó su primer título con el Inter Miami al vencer en los penales al Nashville en la final de la Leagues Cup.



El capitán de la Selección Argentina debutó hace menos de un mes con el conjunto de rosa y, tras siete triunfos en siete partidos, guió al Inter Miami al primer trofeo de su historia.



"El partido fue difícil, parejo, muy complicado en una cancha donde además del rival la gente se hace sentir", reflexionó Martino, quien dijo que ambos equipos tuvieron opciones de victoria.



"Nos tocó (ganar) a nosotros, pero tranquilamente también habría podido ser para Nashville", admitió.

Celebración de extiende en la conferencia de prensa



Posteriormente, Martino acudió a la rueda de prensa oficial de la Leagues Cup, la cual se vio interrumpida cuando varios jugadores del Inter Miami entraron y empaparon al técnico con champán.

Pero, antes de ello, se dio tiempo para hablar de cómo se preparó el equipo para este torneo y que espera en el reinico de la MLS.



"De alguna manera, yo creo que tenemos una mayor claridad de lo que puede pasar en el futuro habiendo ganado este titulo a 30-35 días de haber empezado a trabajar en el club", contó.



"Tenemos alegría por lo que pasó hoy, pero lamentablemente no hay mucho tiempo para el festejo. El miércoles tenemos otra 'final'", recordó en referencia a la semifinal a partido único de la Copa US Open que disputarán en el campo del Cincinnati (líder de la Conferencia Este de la MLS).



El preparador argentino también destacó que tuvieron que "armar un equipo" sin prácticamente tiempo para entrenamientos debido al apretado calendario de la Leagues Cup.



"Todavía no hemos podido, más allá de que han estado en el banco, insertar en el equipo y en la filosofía del equipo a jugadores como Tomás Avilés o Facundo Farías", dijo.



Martino apuntó asimismo que, por esas razones, el Inter Miami fue uno de los pocos equipos en la Leagues Cup que no rotó jugadores y reconoció que eso incidió en que, por ejemplo, el conjunto llegara muy justo físicamente al último tramo frente al Nashville.



Por último, el entrenador también quiso recalcar la actuación "determinante en todo el torneo" de su portero Drake Callender.



"Es un arquero de esos que nosotros en Argentina decimos que ganan partidos", explicó.

Leagues Cup Final Post Match Press Conference https://t.co/1DPYrfIQcn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

