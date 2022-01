Gianluca Lapadula | Fuente: Benevento

¿Nuevos aires? Este miércoles, Fabio Caserta, entrenador de Benevento de Italia, confirmó que Gianluca Lapadula no desea continuar en el club y dejó abierta la posibilidad de que el delantero ítalo-peruano migre a otro equipo.

"Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me manifestó su deseo de no seguir jugando en el Benevento", afirmó Caserta en conferencia de prensa luego de ser consultado por la ausencia del seleccionado peruano previo al duelo de este jueves por la Serie B.

El futuro del jugador de la Selección Peruana está en manos de la directiva del Benevento: "Le repetí la pregunta a los pocos días y me repitió su convicción de no salir al campo contra el Monza. La dirigencia aclarará la situación en los próximos días"

El técnico lamentó la decisión de Gianlula Lapadula. "Lamento esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Así lo ha decidido él. Respeto las decisiones de todos, incluso cuando no las comparto”.

Como se recuerda, dejar ir a Gianluca Lapadula será difícil para Benevento ya que se ha convertido en el jugador más influyente en su camino por volver a la primera división italiana. Apenas en este torneo lleva anotando diez goles y es el artillero del equipo.

Por su parte, Gianluca Lapadula es pretendido por otros equipos de la Serie A italiana y podría buscar nuevos aires en medio de la coyuntura de jugar los partidos de Eliminatorias con la Selección Peruana. Por el momento, Benevento se ubica en la quinta casilla de la Serie B con 31 puntos.

