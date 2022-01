Gianluca Lapadula en el equipo ideal de la Serie B de Italia | Fuente: Benevento

Su futuro está en incertidumbre y mientras los ultras del Benevento lo calificaron como “mercenario”, para la Serie B de Italia no hay dudas. Gianluca Lapadula ha demostrado ser de los mejores delanteros del torneo y por ello fue elegido en el once ideal de la competición.

Este jueves se reanuda el ascenso en Italia, pero antes de ello la Serie B elaboró el once ideal de la primera ronda, en la que se van jugando 18 jornadas. En este equipo selecto aparece el delantero italoperuano.

Gianluca Lapadula registra 15 apariciones en la competencia y una producción de 10 goles más 4 asistencias. El ‘Bambino’ es el máximo goleador y asistente del certamen y por ello la Serie B lo destacó siendo el único atacante.

En esta nómina especial aparece su compañero de Benevento, Federico Barba, además de la leyenda italiana Gianluigi Buffon, actualmente arquero del Parma.

¿Lapadula se va de Benevento?

En medio de todo esto, el clima entre Gianluca Lapadula y Benevento pasó a ser tenso. El integrante de la Selección Peruana no fue convocado para el partido de este jueves ante Monza, clave para intentar llegar al segundo puesto. El entrenador Fabio Caserta declaró en rueda de prensa que esta decisión responde a que el futbolista “no desea seguir jugando en Benevento”.

"Lamento esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Así lo ha decidido él. Respeto las decisiones de todos, incluso cuando no las comparto”, manifestó.

Debido a su rendimiento, Gianluca Lapadula es pretendido por el Torino, Clagliari y Bologna, los tres clubes de la Serie A, aunque el ‘Bambino’ desea llegar al conjunto de Turín, ciudad de donde es oriundo. El mercado europeo actualmente está abierto.

No obstante, su abogado desmintió que Lapadula no desee jugar frente a Monza. “Mi cliente niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”.

Posiciones encontradas entre las partes, mientras los hinchas los calificaron de “mercenario” en unas banderolas.

