Gianluigi Buffón | Fuente: Juventus

Sin duda uno de los jugadores de mayor edad en actividad es Gianluigi Buffón, histórico arquero italiano que actualmente milita en el club Parma de la Serie B de su país. Por su parte, el ex Juventus se refirió a su posible retiro del fútbol.

"Tranquilamente me podría retirar del fútbol a los 55 años. Durante 10 años he estado pensando en cuándo voy a retirarme, pero luego siempre sigo", indicó Buffón, quien en enero de este año cumplió 44 años.

Asimismo, Buffón agregó: "He tenido experiencias importantes que me han permitido conocer el fútbol, pero no estoy 100% seguro de quedarme en este mundo. Quizá viva otra cosa".

El futbolista jugará su temporada número 28 en el fútbol profesional luego de que debutara, en el año 1995 con Parma, mismo equipo al que retornó a mediados del 2021 para su eventual retiro del fútbol profesional, aunque todavía no lo tiene en sus planes.

A lo largo de su carrera, Gianluigi Buffón ha defeniddo la camiseta de Parma entre 1995 y 2001, luego tuvo un paso histórico con Juventus, el club en el que es un ídolo y donde jugó entre los años 2001 y 2018. Luego Buffón tuvo una temporada en PSG entre el 2018 y 2019, volvió a Juventus y finalmente desde el 2021 milita en Parma.