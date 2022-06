Ángel Di María. | Fuente: AFP

Luego de no renovar con el París Saint Germain (PSG), el nombre de Ángel Di María ha sonado en varios clubes de Europa, especialmente en Juventus de Turín. Sobre la posible llegada de 'Fideo' a la Serie A, el experimentado arquero Gianluigi Buffon no escatimó elogios para el delantero argentino.

"Sería Maradona en esta Serie A", indicó Buffon en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Di María en la liga italiana sería como Maradona, ¿me explico?. Hoy la Serie A está empobrecida a nivel técnico y Ángel tiene calidad de sobra. Supera al rival con una facilidad impresionante, es decisivo de cara a portería, es bueno dando asistencias, corre por todo el campo y puede cumplir múltiples roles. En pocas palabras: es un jugador de fútbol", declaró.



El guardameta del Parma estará bajo los palos, como mínimo, hasta 2023, con 46 años. Para él, la edad de un futbolista pasa a un segundo plano.



"¿Di María ya tiene 34 años? Yo tengo 44 y sigo jugando, la edad no importa. Las motivaciones, la pasión que le pones a tu trabajo, tu determinación son mucho más importantes. Si Di María decide tomar la decisión de ir a la 'Juve', significa que está listo para hacerlo", explicó.



'Gigi' y el 'Fideo' fueron compañeros de equipo en el PSG francés (2018-19), por lo que el italiano conoce al argentino también en lo personal: "Hablamos de un profesional ejemplar, además de un muy buen tipo, que no cede ni un ápice, que lucha no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Y ese temperamento combativo combina unas cualidades técnicas realmente increíbles. En la Serie A hoy sería como Maradona", insistió.



Di María, Messi, Neymar y Mbappé. | Fuente: AFP

Di María con papel secundario

Además, habló del rol que ha ocupado el internacional argentino en los equipos en los que ha jugado, siempre rodeado de estrellas y "en un segundo plano".



"Ha sido un jugador obligado a permanecer a la sombra de las grandes estrellas a pesar de tener sus mismas características y cualidades. Cuando estaba en el PSG estaban Neymar, el joven Mbappè, Verratti... pero Ángel no era inferior a ninguno", apuntó.



"En el Real Madrid, en 2014, cuando ganó la Décima, jugó con Benzema, con Cristiano Ronaldo, con Modric, con Kroos. Siempre un paso atrás. Puede jugar de extremo, de medio centro ofensivo, incluso de creador. Cualquiera que se lo lleve, y de verdad espero que sea la 'Juve', hace un buen negocio. Estamos hablando de un campeón, y el fútbol necesita campeones", sentenció el excapitán del conjunto turinés.



Las negociaciones entre Di María y el Juventus comenzaron hace unas semanas. La decisión del argentino, que también interesa a otros equipos como el Barcelona, se conocerá en los próximos días, según los medios locales.





