Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Torneo Clausura del fútbol argentino?

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO | Guía de TV Liga Argentina
Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO | Guía de TV Liga Argentina | Fuente: Facebook | Fotógrafo: gimnasiaoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la semifinal del Torneo Clausura argentino.

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: se enfrentan este lunes 8 de diciembre por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de la ciudad de La Plata, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Gimnasia vs Estudiantes: ¿Cómo llegan a la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

Gimnasia llega al cotejo luego de superar en octavos de final a Unión (2-1) y en cuartos de final a Barracas Central (2-0). Estudiantes, en tanto, llega al partido tras superar en octavo a Rosario Central (1-0) y Central Córdoba en cuartos (1-0).

¿Cuándo y dónde juegan Gimnasia vs Estudiantes en vivo por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

El partido entre Gimnasia y Estudiantes se disputará este lunes 8 de diciembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de ciudad La Plata. El recinto tiene capacidad para 30 973 espectadores.

¿A qué hora juegan Gimnasia vs Estudiantes en vivo por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

  • En Perú, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. 
  • En México, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 2:00 p.m. 
  • En España, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 9:00 p.m. 

¿Dónde ver el Gimnasia vs Estudiantes en vivo por TV?

El partido entre Gimnasia vs Estudiantes se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Gimnasia de La Plata Estudiantes de La Plata Liga Profesional Argentina video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA