Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Torneo Clausura del fútbol argentino?

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la semifinal del Torneo Clausura argentino.

Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO: se enfrentan este lunes 8 de diciembre por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de la ciudad de La Plata, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Gimnasia vs Estudiantes: ¿Cómo llegan a la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?



Gimnasia llega al cotejo luego de superar en octavos de final a Unión (2-1) y en cuartos de final a Barracas Central (2-0). Estudiantes, en tanto, llega al partido tras superar en octavo a Rosario Central (1-0) y Central Córdoba en cuartos (1-0).

¿Cuándo y dónde juegan Gimnasia vs Estudiantes en vivo por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?



El partido entre Gimnasia y Estudiantes se disputará este lunes 8 de diciembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de ciudad La Plata. El recinto tiene capacidad para 30 973 espectadores.

¿A qué hora juegan Gimnasia vs Estudiantes en vivo por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?



En Perú , el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m. En Ecuador, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En México, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido Gimnasia vs Estudiantes comienza a las 9:00 p.m.



¿Dónde ver el Gimnasia vs Estudiantes en vivo por TV?



El partido entre Gimnasia vs Estudiantes se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

