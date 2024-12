Vinícius hizo la de Ronaldo: jugada de crack y Mbappé puso el 1-0 del Real Madrid vs. Pachuca [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid, con Kylian Mbappé y Vinícius Junior como titulares, chocó ante la tienda del Pachuca en lo que fue la gran final de la Copa Intercontinental.

En el primer tiempo, el Real Madrid de Carlo Ancelotti no la tuvo nada fácil para abrir el marcador en el Lusail Stadium de Qatar. Sin embargo, apareció Kylian Mbappé para decretar la primera ventaja del cuadro español contra la tienda mexicana, todo luego de una excepcional acción individual de parte de Vinícius, quien el último martes fue galardonado con el premio The Best.

La anotación de la 'Casa Blanca' se dio a los 37 minutos. La pelota fue desde el propio campo merengue, pasó por Federico Valverde, Jude Bellingham y este último asistió a Vinícius por el sector izquierdo.

El golazo del Real Madrid, obra del francés Kylian Mbappé. | Fuente: D Sports

Este de esta manera que el internacional con la Selección de Brasil tuvo al portero de los 'Tuzos' al frente y no tuvo mejor idea que dejarlo con el camino con un amague, el cual hizo recordar en redes sociales a Ronaldo Nazario, el 'Fenómeno'.

Posteriormente, le dio el balón de 'Kiki', quien tan solo tuvo que poner el pie izquierdo para marcar el parcial 1-0 y celebrar con sus compañeros de equipo.

Para este partido, Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinícius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, el elenco de la Liga MX salió con Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Sergio Barreto, Andrés Micolta, Bryan González; Elías Montiel, Pedro Pedraza; Bautista, Nelson Deossa; Dussama Idrissi y Salomón Rondón.