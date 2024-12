Tiene nuevo equipo: Universitario y Balfield llegaron a un acuerdo por el préstamo de Diego Romero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se decidió el futuro de Diego Romero de cara a la temporada 2025. El arquero peruano de 23 años dejará Universitario de Deportes para poder ser titular y su destino será el competitivo fútbol argentino.

RPP pudo conocer que hay acuerdo entre Universitario y Balfield de Argentina por el préstamo de Romero, que de esta manera jugará por primera vez en el extranjero tras lograr el bicampeonato nacional con el equipo de sus amores.

La fuente indica que el vínculo de Romero con el 'Taladro' será por una temporada con opción a compra. El acuerdo se logró luego de varias semanas de negociación, ya que el joven arquero priorizó contar con continuidad al seguir como suplente del uruguayo Sebastián Britos.

Hay que indicar, que el 9 de diciembre este medio dio a conocer que Romero jugaría en la Liga Profesional de Argentina en medio de las especulaciones que lo colocaban en equipos ecuatorianos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Romero ya estaba en la mira del fútbol argentino

Recordemos que luego de destacar con la Selección Peruana Sub 23 en el preolímpico de la categoría, Romero acaparó elogios y clubes argentinos como Independiente Rivadavia y Tigre estuvieron interesados en sus servicios.

Sebastián Britos lamentó su salida

Sebastián Britos lamentó hace unos días la salida de Diego Romero, que jugará un año a préstamos en Banfield.

“En lo deportivo creo que no va a ser beneficioso para nosotros porque él potencia al grupo. Y cuando yo no he estado él ha tenido buenas actuaciones y también ha sido parte de haber conseguido el título. En momentos claves él apareció y salvó partidos que el equipo lo necesitaba”, dijo el uruguayo a los medios.