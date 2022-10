Gonzalo Higuain y Lionel Messi fueron compañeros en la Selección de Argentina | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Treinta y un goles en 75 partidos, tres mundiales jugados y dos subcampeonatos en 3 ediciones de la Copa América resumen el camino de Gonzalo Higuaín con la selección absoluta de Argentina, una trayectoria que incluye un debut soñado pero también el amargor de una final perdida.



'Pipita' anunció este lunes su retiro del fútbol al final de la presente temporada en el Inter Miami, que juega la MLS, en una rueda de prensa en la que dijo, entre muchas otras cosas, que haber integrado la Albiceleste era "algo imborrable" para él.



“Defender a tu país es una sensación única”, agregó.



Sin duda, cualquier 'pibe' argentino anhela estar al lado de su ídolo, el legendario Diego Armando Maradona, y el 'Pipita' no solo lo cumplió, sino que su primera convocatoria al combinado nacional llegó de la mano del 'Pelusa', quien entonces dirigía la Albiceleste y lo llamó para las eliminatorias del Mundial 2010.



Convencido por su juego, Maradona también lo llevó a la cita mundialista, en la que el delantero nacido en Brest (Francia), pero que siempre supo que sus colores eran el blanco y el celeste, firmó cuatro goles en otros tantos partidos.



"Diego te genera eso que lo ves y te hipnotiza. No lo tuve mucho, pero disfruté muchísimo", dijo años después Higuaín en una entrevista sobre el paso del '10' por el banquillo de la selección, que concluyó precisamente en aquel Mundial 2010, ya que Argentina cayó en cuartos de final ante Alemania.



Gonzalo Higuaín anotó treinta y un goles en 75 partidos con la Selección de Argentina

'Die Mannschaft': de posible revancha a pesadilla



Cuatro años después, en el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, llegó la ocasión de la posible revancha, ya que, tras un extraordinario desempeño, los albicelestes, dirigidos por Alejandro Sabella, alcanzaron la final del Mundial de Brasil 2014.



Era la primera vez después de 24 años sin comparecer en esa instancia de un Mundial y frente a la misma Alemania que les había arrebatado el título en Italia 1990 -también la misma 'Mannschaft' a la que Argentina había vencido en México 1986-.



Y en el minuto 21 del partido, un garrafal error de Toni Kroos, quien despejó el balón de cabeza hacia su campo, encontró solo a Higuaín, adelantado y en carrera hacia el guardameta germano, Manuel Neuer.



Y cuando toda Argentina corría junto a él para batir al guardameta alemán para poner el 1-0 en el marcador y, quién sabe, si rubricar el título mundial... el entonces delantero del Nápoles lanzó fuera, de manera inexplicable, el balón.



Años después, en una entrevista televisiva, Higuaín se justificó diciendo que "se ve más fácil de lo que era".



"Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y lamentablemente no lo pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo", comentó.



De la posible tercera estrella mundialista para Argentina se pasó a la gran decepción de los aficionados, que incluso hoy en el día de su retirada siguen recordando aquel fallo, y a la cuarta corona para Alemania.

Antes de jugar en la MLs, Gonzalo Higuain estuvo en la Juventus

Higuaín, historial albiceleste

Pese a aquella amarga experiencia, 'Pipita' cerró en 2018, tras el Mundial de Rusia, un ciclo como referente de la selección argentina, con la que firmó 31 tantos en 75 partidos y se erigió en el sexto goleador del combinado nacional, por detrás de Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Hernán Crespo y el propio Maradona.



En ese Mundial, no obstante, no logró anotar y Argentina dejó la competición en octavos de final.



Durante los nueve años que vistió la camiseta albiceleste, Higuaín también alcanzó dos finales de Copa América, aunque no obtuvo ningún título.



En Chile 2015, la selección anfitriona se impuso a Argentina en la tanda de penaltis (4-1) tras el empate a 0 del tiempo reglamentario; y en 2016, la denominada Copa Centenario, disputada en Estados Unidos, fue de nuevo para la 'Roja' ante los argentinos y otra vez por penaltis (2-4) después del 0-0.



'Pipita' también disputó la Copa América 2011, en la que Argentina cayó en cuartos de final ante el postrero campeón, Uruguay.

(Con información de EFE)

