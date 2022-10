Gonzalo Higuaín se emocionó en anuncio de despedida. | Fuente: ESPN

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que juega en el Inter Miami de la MLS, anunció este lunes que dejará el fútbol profesional al final de esta temporada.



"Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol", señaló este lunes un muy emocionado Higuaín en una rueda de prensa.

"Todo comenzó desde muy pequeño jugando en mi barrio, en mi escuela, en el Club Atlético Palermo, el cual me hizo pasar una infancia maravillosa donde conocí gente espectacular, ya sea entrenadores y amigos de la categoría 87. Son familias, amigos a los que quiero mucho", agregó.

"Al poco tiempo vino el Real Madrid a preguntar por mí. Hubo una situación muy particular que mi papá vino a decirme que me venía a comprar el Real Madrid y yo durmiendo le dije 'no me jodas, no estoy para estas bromas', pero era real la noticia. Me compró el Real Madrid con 19 años. Mi papá me dijo una frase en el avión y me dijo una frase que me sirvió mucho: 'andá, tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo porque si no vas a quedar en el camino, si te compraron es porque creen en vos, creé en vos pero siempre con respeto' y así fue. Jugué siete años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo y siendo tan joven. Fue una etapa maravillosa", indicó el 'Pipita' emocionado.





“Todo trabajo tiene recompensa, me toca en el momento más importante de la temporada, poder ayudar al equipo y estar a un paso de poder clasificar a playoffs."



Higuaín on his season so far. pic.twitter.com/75XLGRSLyj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

Higuaín destaca en Inter Miami

El argentino debutó en la MLS en septiembre de 2020 en la recta final de la primera temporada del Inter Miami.



Higuaín lleva este curso 14 goles con el Inter Miami y está terminando la temporada regular en un extraordinario estado de forma ya que lleva 12 tantos en sus últimos 14 encuentros.



El delantero será clave en las aspiraciones para jugar los 'playoffs' del Inter Miami, que esta semana tiene dos partidos clave para certificar su pase a las eliminatorias: el miércoles contra Orlando City y el domingo contra Montreal.