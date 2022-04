Gonzalo Higuaín comentó la posibilidad de pasar al retiro. | Fuente: Prensa Inter Miami

No lo duda. Gonzalo Higuaín subrayó este martes que "en ningún momento" dijo que planea retirarse a fin de año y que cuando tome la decisión de dejar el fútbol, será él quien lo comunique.

Estas palabras de parte de Gonzalo Higuaín se dan al referirse a las declaraciones de su padre sobre su voluntad de colgar las botas al acabar la presente temporada de la MLS.



"Fue un malentendido que tuvo él (su padre) conmigo, yo en ningún momento le dije del retiro, se expresó mal, puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato", afirmó Higuaín al acabar el entrenamiento del Inter Miami, en declaraciones facilitadas por el club.



Gonzalo Higuáin tiene claro qué hara para comunicar su retiro

Gonzalo Higuaín juega su segunda temporada en el Inter Miami. | Fuente: AFP

Asimismo, indicó que "llegado el momento (de retirarse), si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que la comunique, nadie más que yo".

El popular 'Pipita', de 34 años de edad, afirmó que lo que digan "otras personas", su padre incluido, "no tiene nada que ver" con lo que diga él.



"Está cerca dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza, en mi cabeza tengo ahora cumplir el contrato y a fin de año me sentaré con el club y veremos lo que es la mejor decisión", aseguró Gonzalo Higuaín.



"Ahora me siento bien, quería aclarar esto", concluyó el exdelantero de Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea.



Las declaraciones del también exdelantero de River Plate se produjeron después de que su padre afirmara en una entrevista a medios argentinos que su hijo dejaría el fútbol al acabar el año. (EFE)

