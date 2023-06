Gustavo Costas sin filtro sobre el fútbol boliviano: "¿Qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre"

El comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 cada vez están más cerca y la próxima ventana internacional servirá para las diez selecciones como últimos ensayos previo al certamen.

Con el cambio de formato, que otorga seis cupos y medio a los representantes de Conmebol, todos apuntan a la clasificación, como es el caso de Bolivia, elenco que no logra un boleto a la Copa del Mundo desde 1994. Para ello ‘La Verde’ fichó como entrenador a Gustavo Costas, entrenador con experiencia en distintas ligas sudamericanas, quien este martes sorprendió en conferencia de prensa hablando sobre la realidad del fútbol boliviano.

"Acá todos dicen "vamos al Mundial", pero ¿qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre, los delanteros son todos extranjeros, y recién ahora están apareciendo algunos chicos en defensa. El trabajo que vamos a hacer con la Sub 23 no es pensando en el Preolímpico, estamos pensando para el día de mañana tenerlos en la (Selección) mayor", dijo el técnico de nacionalidad argentina.

Bolivia debutará en las Eliminatorias 2026 visitando a Brasil | Fuente: @A_SuarezDoreski

La problemática de Bolivia

La Selección de Bolivia cuenta con la altura de La Paz como su aliada cada vez que actúa en condición de local durante las Eliminatorias. El Hernando Siles, no obstante, no ha podido concretarse como un ‘fortín’ para La Verde en sus últimos compromisos y fuera de casa los resultados no fueron positivos: su última victoria data del 18 de julio de 1993, cuando venció por 1-7 a Venezuela.

"Tenemos que mejorar un montón de cosas. Para criticar están todos, las críticas yo las aguanto, pero hay que hacer algo para ir al Mundial. Si queremos entrenar, casi no tenemos lugares y acá tenemos una cancha sola. Hay muchas cosas por corregir. Yo tengo mucha fe y no voy a poner excusas, se van a la mierda las excusas. Si tenemos que trabajar las 24 horas, vamos a hacerlo", dijo Gustavo Costas de manera contundente.

La última clasificación de Bolivia para una Copa del Mundo de la FIFA se produjo en la edición Estados Unidos 1994. Anteriormente participó en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

En el camino para Qatar 2022, Bolivia tuvo en Marcelo Martins al máximo goleador del torneo, no obstante, se quedó en la penúltima casilla de la tabla de posiciones, superando solo a Venezuela. Esa misma plaza la ocupó en Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y colero en Alemania 2006. En el trayecto para Japón-Corea del Sur 2022 obtuvo la sétima plaza, un puesto que, de repetirlo, accedería al repechaje para el Mundial 2026.

