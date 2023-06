Sorpresa de Lionel Messi para Argentina: "No creo que juegue el próximo Mundial, Qatar fue el último"

Postura inesperada y que genera incertidumbre en el campeón del mundo por su capitán e ídolo. Lionel Messi afirmó este martes que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo con Argentina, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", aseguró el astro argentino en entrevista con Titan Sports.

Lionel Messi, reciente fichaje del Inter Miami de la MLS, forma parte de la convocatoria de la Selección Argentina que en la actual ventana internacional FIFA jugará contra Australia e Indonesia, últimos cotejos de preparación de la albiceleste antes de encarar sus primeros partidos oficiales desde Qatar 2022, que serán por las Eliminatorias Sudamericanas en setiembre próximo.

Lionel Messi debutó en las Copa del Mundo jugando en Alemania 2006Fuente: EFE

Lionel Messi, adiós a los mundiales

La próxima edición de la Copa del Mundo se disputará cuando Lionel Messi haya cumplido 39 años. Este tendrá como una de sus sedes a los Estados Unidos, país donde radicará el ‘10’ tras decidir continuar su carrera en Inter Miami. El estreno del rosarino en los mundiales se dio en la edición Alemania 2006, participando después en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018.

Después de ganar el Mundial de Qatar, en el que anotó 7 goles y recibió el premio de Balón de Oro, Messi no cerró puertas a mantenerse en la 'Albiceleste'. El atacante acudió al llamado de Lionel Scaloni para jugar en marzo contra Panamá y Curazao en su país, cotejo en el que convirtió un ‘hat-trick’.

En China, Lionel Messi será el capitán de Argentina para el amistoso frente a Australia el jueves 15 de junio. De acuerdo con ESPN, dejará la concentración tras este encuentro y no será parte del duelo con Indonesia, pactado para el lunes 19.

Messi y la Champions de Guardiola

Lionel Messi declaró que pudo ver la final de la Champions League ganada por el Manchester City, a pesar de la diferencia horaria entre Europa y China. El ‘10’ afirmó que Pep Guardiola, con el que mantiene “contacto con frecuencia”, tras el título continental ha demostrado que “es el mejor entrenador del mundo”.

Un puesto al que no aspira Messi en el futuro, aunque dejó una puerta abierta al destacar que “no tiene claro” si sus pensamientos no cambiarán.

El delantero de la albiceleste también quiso destacar su “estrecha relación” con el Barcelona, aunque relató que para él “es raro ver” que sin estar presente griten su nombre, sin dejar de considerarlo también “algo hermoso”.

