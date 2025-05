"We are the Champions": así fue el eufórico festejo de Harry Kane al poner fin la maldición de no ganar un título [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bayern Munich logró el título de la Bundesliga, a falta de dos fechas del final, tras el empate 2-2 de su más cercano perseguidor, Bayer Leverkusen, contra SC Friburgo.

Jonathan Tah (90+3) igualó en la agonía del partido, pero eso no impidió que el equipo del goleador inglés Harry Kane logre su título 33 en el torneo alemán. A la vez, es la primera vez que el exjugador de Tottenham se corone campeón por primera vez en su carrera.

A través de sus redes sociales, Kane publicó un video donde se aprecia su eufórica celebración. "We are the Champions", repitió más de una vez el también centrodelantero de la Selección de Inglaterra.

El video de Harry Kane. | Fuente: Harry Kane