Histórico entrenador italiano sale en defensa de Carlo Ancelotti: "Es un auténtico maestro del fútbol"

Carlo Ancelotti ha dado la cara ante una posible ruptura entre él y el vestuario del Real Madrid. Pero también recibe el respaldo de quienes lo conocen tanto en su etapa futbolística como entrenador. Uno de ellos es Arrigo Sacchi, histórico entrenador del AC Milan y Italia, quien dirigió a 'Carletto' en el club italiano a finales de los años 80.

En una entrevista al diario La Gazzetta dello Sport, Sacchi se pronunció sobre la eliminación del Real Madrid ante el Arsenal por Champions League en donde cuestionó que el presente madridista sea responsabilidad principal de Ancelotti.

"El Real Madrid debería pensárselo no una, sino dos o tres veces, antes de desprenderse de alguien como Carletto" Arrigo Sacchi, exentrenador de Italia y el AC Milan

"Me pone triste que todo el mundo critique a Carletto. ¿Está gente tiene idea de quién es Ancelotti? ¿Saben lo que ha ganado? Yo lo considero un auténtico maestro del fútbol, no sólo por los trofeos, sino también por su calidad humana. El Real Madrid debería pensárselo no una, sino dos o tres veces, antes de desprenderse de alguien como Carletto", sostuvo el que fuera director deportivo del Madrid entre finales de 2004 y 2005.

Critica planificación deportiva

Por otro lado, sostuvo que la responsabilidad recae en la planificación deportiva. Es decir, en el plantel que se le preparó a Ancelotti que ha llovido en lesiones y bajos rendimientos, en donde enfatizó sobre Mbappé.

"Echemos un vistazo a su plantilla esta temporada. Tuvo muchas lesiones y se vio obligado a jugar muchos partidos sin un defensa natural [...] Ficharon a un delantero (Mbappé) que se suponía que iba a ser un fenómeno, pero no jugó como tal", sostuvo.

Asimismo, tuvo unas palabras a Florentino Pérez y recordó el proceso que tuvo que pasar para convencerlo del fichaje del defensor español Sergio Ramos a mediados de 2005.

"Es un gran presidente, pero se centra demasiado en los delanteros. Piense que para convencerle de que fichara a Sergio Ramos tuve que luchar durante tres meses, porque ni siquiera se fija en los defensas", zanjó.

El Milan de Arrigo Sacchi, donde estaba Carlo AncelottiFuente: Kodro Magazine

Ancelotti y Sacchi

La relación profesional entre ambos se remota en los años 80, cuando Arrigo Sacchi llegó al club AC Milan de la mano del entonces presidente Silvio Berlusconi, con el cuál el club milanista recuperó su prestigio y consiguió fichajes de la talla de Marco Van Basten, Ruud Guillit y Frank Rijkaard.

Carlo Ancelotti ya se encontraba en el AC Milan luego de su paso por la Roma, en donde se encargaba de liderar el mediocampo, respaldado por Franco Baresi, Alessandro Constacurta, Filippo Galli y un entonces joven Paolo Maldini en la línea defensiva.

Aquel equipo se consagró campeón en la temporada 1987-88 frente al Napoli de Diego Armando Maradona. El premio fueron dos Liga de Campeones (antes llamado Copa de Europa). La primera en 1989 ante el Steaua Bucarest y luego ante el Benfica el próximo año.