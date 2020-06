Iker Casillas exarquero de Real Madrid. | Fuente: Instagram

Iker Casillas, exguardameta y excapitán del Real Madrid y de La Roja y que estos últimos años ha militado en el Oporto luso, ha comunicado este lunes que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), como era en principio su intención.



"El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", señala en un comunicado.



La RFEF, organismo presidido desde el 17 de mayo de 2018 por Luis Rubiales, formalizó el pasado miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 17 de agosto, si este mes se considera hábil por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para los comicios federativos; o el 17 de septiembre, si no es así.



Casillas entiende en su escrito que "es momento de sumar y no dividir porque el fútbol y la sociedad lo necesitan", y que "en el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es fundamental".



No obstante, el campeón mundial en Sudáfrica 2010 y doble ganador de la Eurocopa en 2008 y 2012 con la selección española advierte que "no es una puerta cerrada de cara al futuro".

(Con información de EFE)