¡Imparables! Corea del Norte aplastó 9-0 a Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20 y clasificó a octavos de final

Corea del Norte se clasificó ayer, jueves, a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 con una aplastante goleada de 9-0 a Costa Rica, que comenzó con un autogol a los 6 minutos y se extendió por todo el resto del partido, de la segunda fecha del Grupo F, jugado en Cali.

Dos dobletes de Choe Il Song y Kim Song Gyong, un gol en propia puerta de Saray Benavides y los tantos de Chae Un Yong, Pak Mi Ryong, Jong Kum y Choe Kang Ryon sellaron la goleada de las norcoreanas y la despedida anticipada de las centroamericanas.

La Selección de los Caballos Alados, que dirige Ri Song-Ho, logró el récord de iniciar una edición del torneo con dos victorias consecutivas por sexta vez. Ya lo había hecho en 2006, 2010, 2012, 2014 y 2016. Y, en 2024, comenzó su andadura con un 6-2 sobre Argentina.

Un gol en propia puerta abrió el marcador en el minuto 6, cuando Saray Benavides venció a su guardameta Genesis Peréz. A partir de ese momento, el resto fue un monólogo de las campeonas asiáticas.



Corea del Norte logró el récord de iniciar una edición del torneo con dos victorias consecutivas por sexta vez. | Fuente: AFP

Ficha técnica:

Corea del Norte: Gyong Hyon Son; Ryon Han Hong, Song Oh Sol, Mi Kim Kang, Yong Hwang Yu; Kim Song Gyong (Choe Kang Ryon, m.61), Jong Jon Ryong (Ham Ju Hyang, m.45), Ok Kim Song, Chae Un Yong (Min Kyong Jin, m.59); Hyang Sin (Jong Kum, m.41) y Choe Il Son (Pak My Ryong, m.43).

Seleccionador: Ri Song-Ho.

Costa Rica: Genesis Peréz, Marián Solano (Maria Paula Arce, m.45), Josselyn Briceño, Saray Benavides, Jimena González; Alexa Herrera, Sheika Scott (Jimena Rodríguez, m.45), Pamela Elizondo (Mónica Matarrita, m.45), Priscilla Rodríguez (Jimena Jimenez, m.53), Monserrat Díaz y Sianyf Agüero.

Seleccionador: Ana Aguilar.

Árbitra: la chilena Dione Rissios Durán amonestó a las norcoreanas Choe Il Song y Hyang Sin.

Incidencias: partido de la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub-20, jugado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, ante 1.446 aficionados. (Con información de EFE)