El ‘influencer’ argentino Santiago Maratea lanzó este jueves una colecta para pagar las deudas más urgentes del club Independiente de Avellaneda, uno de los equipos grandes del fútbol argentino, mediante un fideicomiso que pretende reunir unos 20 millones de dólares.

"La gente de Independiente entiende perfectamente lo que está pasando. Lo único que falta es algo que los organice a todos para manejar tanta plata y después -algo que entiendo que parece imposible- que esa plata vaya adonde tiene que ir. Es tan simple como eso", aseguró Santiago Maratea en conferencia de prensa.

El 'influencer', que comenzó hace dos años a organizar colectas masivas en sus redes sociales, reconoció que se trata de una tarea "muy desafiante", al tiempo que insistió en la "trazabilidad" y transparencia de todo el proceso.

“Yo no sé si no es tan difícil no robar plata; tengo mucha plata enfrente y no la toco. Sé perfectamente que puedo manejar 20 millones de dólares sin que haya ningún problema y sin que falte un peso", aseveró Maratea ante los medios de comunicación.

Maratea y la campaña para Independiente

Santiago Maratea impulsó la creación de un fideicomiso "armado por los hinchas", en aras de pagar las deudas "más importantes" de la entidad: el beneficiario de dicho fideicomiso será Independiente; el fiduciante, millones de hinchas; y el fiduciario, aquella persona encargada de manejar el dinero, Santiago Maratea.

"El instrumento legal que usamos está pensado para que sea lo menos complejo pagar esta deuda y que Independiente pueda seguir adelante", aclaró el 'influencer' argentino.

La recaudación en favor de Independiente será en montos desde los 4000 hasta los 32000 pesos argentinos, que en el valor de cambio oscilan entre los 17.5 y los 140 dólares estadounidenses.

Independiente de Avellaneda, máximo ganador histórico de la Copa Libertadores con siete títulos, cuatro de ellos de forma consecutiva, está atravesando una profunda crisis económica, deportiva y judicial, que culminó con la renuncia del expresidente Fabián Doman el pasado 11 de abril tras apenas seis meses de gestión.

Después de 13 jornadas de la Liga Profesional, el 'Rojo' aparece en penúltimo con una victoria, siete empates y cinco derrotas.

¿Quién es Santiago Maratea?

Santiago Maratea es un creador de contenido argentino, de 30 años, que llegó a tener un programa de televisión en el canal Vorterix. Su principal reconocimiento llegó por campañas benéficas que comenzó a realizar.

Tras trabajar primero con marcas que busquen solventar un caso particular, pasó a que los aportantes sean sus seguidores. Maratea contaba la problemática a solucionar, dejaba medios de pago y los contribuyentes aportaban.

Impulsó campañas para compras de medicamentos, viajes, operaciones, entre otros. En el ámbito deportivo, en 2021, ayudó a un grupo de 30 atletas para viajar al Sudamericano de Atletismo en Ecuador.





