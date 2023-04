Darío Benedetto golpeó a Carlos Zambrano durante un partido entre Boca y Racing | Fuente: AFP

Carlos Zambrano decidió darle un giro a su carrera esta temporada al aceptar la propuesta de Alianza Lima, elenco que le abrió las puertas a jugar por primera vez en el fútbol peruano. El defensa se puso la camiseta blanquiazul tras finalizar su etapa en Boca Juniors, club donde fue campeón, logró ganar la titularidad, aunque también estuvo involucrado en situaciones controversiales.

Uno de los casos más resonantes de Carlos Zambrano durante su ciclo en Boca lo protagonizó con Darío Benedetto. En agosto pasado, cuando estaban en el tiempo de descanso los ‘xeneizes’ por un partido con Racing Club, el delantero argentino le propinó un golpe en el rostro al ‘Káiser’.

El zaguero volvió a ser consultado por ese hecho y zanjó la polémica indicando que pudo arreglar todo con Benedetto. “El tema de Darío me sorprende. Me llamó mucha prensa… yo no soy de hablar tanto. Benedetto es un tremendo jugador que se equivocó en su momento. Lo reconoció, me pidió disculpas y todo quedó ahí. Nunca salió de mi boca que salió esto o pasó lo otro”, dijo Zambrano en ‘ESPN’.

Carlos Zambrano ganó 5 títulos en todo su ciclo con Boca Juniors | Fuente: AFP

Zambrano y la pelea con Benedetto

Carlos Zambrano despejó las especulaciones sobre la gresca que protagonizó con Darío Benedetto, expresando que en toda su etapa en Boca Juniors se vio constantemente expuesto a los distintos rumores de la prensa argentina.

“Ya quedó ahí, son cosas del fútbol que a veces en los equipo, las familias y casas pasan. Siempre habló gente que no tuvo que hacerlo. El que tiene que dar su versión soy yo, no la gente opinar ni especular”, dijo.

“En Argentina se especuló muchas cosas como que en el hotel metieron mujeres, alcohol, que me suspendieron y nunca salió una prueba. Es una mentira tremenda que surgió en la prensa y la gente compra eso. Se especuló de todo. Es una pena que hasta hoy se hable así”, añadió el zaguero central, que a pesar de todo resaltó que guarda un cariño especial por el conjunto ‘xeneize’.

“Lo único que quiero es que a Boca Juniors, del cual me siento hincha, le vaya bien. Algún día iré a visitar a mis compañeros y estoy contento de seguir en contacto con ellos”, finalizó.

Alianza Lima no sabe de derrotas en la temporada con cada partido que jugó Carlos Zambrano | Fuente: Alianza Lima

El primer año de Zambrano en el fútbol peruano

A los 33 años, Carlos Zambrano juega por primera vez en su carrera a nivel profesional en el fútbol peruano. Tras haberse formado en las categorías menores de la Academia Cantolao, el chalaco emigró a Europa. Terminó su etapa juvenil en Schalke 04 de Alemania, escuadra donde compartió equipo con Jefferson Farfán. Se mantuvo en el continente defendiendo a los alemanes St. Pauli y Eintracht Frankfurt, a los rusos Rubin Kazan y Dynamo Kyiv, al griego Paok y al suizo Basel.

En 2020 se mudó al balompié sudamericano al ser fichado por Boca Juniors. Durante todo su periodo como ‘xeneize’ disputó 62 partidos y consiguió un total de cinco títulos: la Superliga Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2019-20, Copa de la Liga 2022 y el torneo de Primera División 2022.

En lo que va de la actual temporada con Alianza Lima, el ‘Káiser’ registra 7 partidos entra la Liga 1 y la Copa Libertadores, siendo siempre titular. Hasta el momento, los blanquiazules no saben de derrotas en cada cotejo que jugó Zambrano.





