EN DIRECTO, Inglaterra vs. Hungría: transmisión EN VIVO minuto a minuto desde el estadio Molineux

Inglaterra vs. Hungría EN VIVO | Hoy martes 14 de junio desde la 1:45 p.m. (hora peruana) El cuadro de los 'Three Lions' recibe al seleccionado de los Magiares por la jornada 4 del Grupo C de la UEFA Nations League 2022. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.





Inglaterra vs. Hungría: alineaciones confirmadas para hoy por Liga de Naciones



Inglaterra: Aaron Ramsdale; John Stones, Reece James, Marc Guehi, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Jarrod Bowen y Harry Kane.



Hungría: Denes Dibusz; Ádám Lang, Willi Orbán, Attila Szalai, Attila Fiola, András Schafer, Callum Styles, Zsolt Nagy, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai y Ádám Szalai.







Inglaterra vs. Hungría EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto



Fecha y Hora del Inglaterra vs. Hungría



Inglaterra se mide a Hungría este martes 14 de junio por la jornada 4 del Grupo D de la UEFA Nations League 2022, en un encuentro programado a la 1:45 p.m. (hora peruana).







Lugar:

Estadio Molineux





