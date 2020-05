Luis Figo confiesa quién fue la persona que más lo humilló en su carrera | Fuente: Twitter

El exvolante portugués, Luis Figo, charló con el italiano Fabio Cannavaro a través de una transmisión en Instagram y ahí contó cómo su etapa final en el Inter de Milán se convirtió en una pesadilla bajo la dirección del técnico italiano Roberto Mancini.

"Al principio, tuve una buena experiencia en el Inter; luego, tuve una mala experiencia con él. Muy mala a nivel humano, Mancini fue una de las personas que más me humilló en mi carrera. Sufrí. Ya no tenía 20 años, tenía 34 ó 35 años. Y tuve que vivir situaciones que no debería haber vivido", contó el exjugador del Real Madrid que llegó al cuadro italiano en la temporada 2005-06.

En otro momento de la charla Figo contó un ejemplo de la mala actitud que el técnico italiano tenía con él. "Mandarte a calentar 85 minutos y jugar solo tres para ver si explotas... eso no es normal. Faltó respeto y educación. Nuestra relación no fue la misma". Tras ello, el portugués se retiró de la actividad profesional en el año 2009 con 37 años.