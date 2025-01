Inter vs Milan EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la final de la Supercopa de Italia?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inter vs Milan EN VIVO: se enfrentan este lunes 6 de enero por la final de la Supercopa de Italia. El encuentro se disputará en el Al Awwal Park de la ciudad de Riad (Arabia Saudita), desde las 2:00 p.m. hora peruana. El encuentro será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Inter vs Milan: ¿Cómo llegan a la final de la Supercopa de Italia?

Inter de Milan buscará este lunes —ante su archirrival— un hito importante en su historia: ganar su cuarta Supercopa de Italia de manera consecutiva. De lograrlo —además— igualaría a la Juventus con nueve títulos.

La hazaña no es imposible. Inter llega al cotejo en su mejor momento, con una racha de siete victorias consecutivas. Pero, para seguir en buen camino, no solo depende de su ataque, sino también de su defensa. De hecho, de esos últimos siete cotejos, en cinco no recibió goles. Mantenerlo es fundamental para su objetivo final.

Su rival, AC Milan, empezó una nueva etapa con la llegada de Sergio Conceição. Le ganó a Juventus sin atenuantes, pero ahora enfrentará a Inter, equipo con quien cayó goleado (3-0) en la final de la Supercopa de Italia del 2022.

Esta será la tercera final en la que ambos equipos se crucen, después de las ediciones 2011 y 2022.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Milan en vivo por la final de la Supercopa de Italia?

El partido entre Inter vs Milan se jugará este lunes 6 de enero en el Al Awwal Park de la ciudad de Riad (Arabia Saudita). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter vs Milan en vivo por la final de la Supercopa de Italia?

En Perú, el partido Inter vs Milan comenzará a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inter vs Milan comenzará a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Inter vs Milan comenzará a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter vs Milan comenzará a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inter vs Milan comenzará a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inter vs Milan comenzará a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Inter vs Milan comenzará a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Inter vs Milan comenzará a las 2:00 p.m.

En España, el partido Inter vs Milan comenzará a las 8:00 p.m.

En Italia, el partido Inter vs Milan comenzará a las 8:00 p.m.

En Francia, el partido Inter vs Milan comenzará a las 8:00 p.m.

En Alemania, el partido Inter vs Milan comenzará a las 8:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Inter vs Milan comenzará a las 7:00 p.m.

En Arabia Saudita, el partido Inter vs Milan comenzará a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver Inter vs Milan en vivo por TV en Sudamérica?

El partido Inter vs Milan por la final de la Supercopa de Italia se podrá ver EN VIVO por TV en todo Sudamérica por DSports y DGO.

Inter vs Milan: alineaciones posibles

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Martínez.

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Giménez y Morata.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis