Inglaterra no pudo romper con la sequía de títulos al perder por penales ante Italia. Al final del partido, Harry Kane no ocultó su tristeza aunque pudo de lado sus sentimientos para consolar a su esposa Katie Goodland, que llegó al Estadio Wembley de Londres.



En las imágenes de la agencia AFP se puede apreciar que Kane fue en búsqueda de su esposa, que se encontraba llorando por la derrota de Inglaterra. El delantero de Tottenham la abrazó y consoló en este mal momento.

Luego en declaraciones a la prensa, el capitán de Inglaterra, sostuvo que "los penales son la manera más desagradable de perder del mundo".

"No he podido dar más, los chicos no han podido dar más. Los penales son la manera más desagradable de perder del mundo. No fue nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y debemos estar orgullosos de guardar la cabeza alta", agregó.

"Son cosas que pasan, todo el mundo puede fallar un penal. Ganamos juntos y perdemos juntos. Esto debe ayudar a los chicos a crecer y darnos motivación para el Mundial del año que viene", culminó.

Italia, cuyo último título sucedió en el Mundial 2006, se reencontró con la gloria europea 53 años después de la Eurocopa ganada en 1968. La espera era aún mayor para una Inglaterra huérfana de títulos desde el Mundial ganado en casa en 1966.

