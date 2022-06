Giorgio Chiellini se despedirá de la Selección de Italia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FACUNDO ARRIZABALAGA

El veterano defensa Giorgio Chiellini afirmó en una entrevista a la web de la UEFA que se alegra de que el partido de su despedida de la selección de Italia, este miércoles en Londres, sea ante Lionel Messi y Argentina.

"Messi es un icono del fútbol, aunque no me corresponde decir si es el mejor de todos los tiempos o no. Será un placer jugar mi último partido con la selección contra él", afirmó Chiellini.

"Va a ser hermoso. Argentina tiene jugadores excepcionales. Obviamente, el primero que se te viene a la cabeza es Messi, pero los demás son también fantásticos, no han ganado (la Copa América del año pasado) por casualidad", señaló.

Chiellini, a sus 37 años, disputará el miércoles su partido número 117 con la Azzurra, con la que vivió su gran momento el año pasado al conquistar la Eurocopa, precisamente en Wembley, el escenario de la Finalissima que supone su despedida como internacional.

No ha anunciado qué hará más adelante en su carrera, pero la prensa le sitúa cerca de ir a jugar al campeonato norteamericano.

"Mi carrera ha sido, sin duda, mejor que lo hubiera podido imaginar. Cuando eres un niño, sueñas con jugar para el equipo nacional porque es lo máximo", explicó.

"Me siento en paz. Estoy feliz por lo que he conseguido y me siento incluso hasta orgulloso", apuntó.





Chiellini en la Juventus

Chiellini desarrolló casi toda su carrera en la Juventus. La capitanía de la selección italiana, después del partido del miércoles, pasará a Leonardo Bonucci, amigo y compañero de 'Giorgione' en la Juventus.

"Ahora toca disfrutar el último día juntos. Ha sido un gran compañero y un gran capitán. Un amigo, que había reemplazado además a otro gran capitán como era Gianluigi Buffon. Yo voy a seguir haciendo lo que siempre he intentado, que es ser un referente", dijo Bonucci este martes en una conferencia de prensa en Londres.

(Con información de AFP)

