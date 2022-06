Vía ESPN, Argentina vs Italia: canales de la Finalissima en Wembley. | Fuente: Difusión

Argentina vs. Italia EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 1 de junio en el mítico Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, por la Finalissima 2022.

Este partidazo entre la Selección de Argentina, con Lionel Messi, y su par de Italia está programado para que empiece a la 1:45 p.m. hora peruana y mexicana. Será transmitido vía TV por ESPN y también en la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva todos los goles, mejores jugadas e incidencias.

La 'Nazionale' se agarra a la mística de la Euro ganada ante Inglaterra en penales hace menos de un año, contra una Argentina en mejor humor, y con una racha de 31 partidos invicto, en los que, eso sí, apenas se ha medido con conjuntos europeos. La albiceleste es monarca de la Copa América.

Argentina vs. Italia: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

El equipo de Leo Scaloni pretende revitalizar a Messi, hombre clave en la conquista de la Copa América, pero que no ha tenido una gran temporada en el aspecto goleador en el PSG. El rosarino es el gran reclamo de un partido que no contará con Leandro Paredes, lesionado muscularmente.



'Leo' estará acompañado por Ángel Di María, en trámite de cambiar de equipo, por Lautaro Martínez, y por Gio Lo Celso, en una alineación ofensiva para derribar la barrera italiana, que llega con bajas importantes a este encuentro.



Roberto Mancini, en Italia, no podrá contar frente a Argentina ni con Federico Chiesa, que hizo un gran papel en la Euro, Ciro Immobile, titular también en la cita europea, y Marco Verratti.



En este contexto, se toma el encuentro como un "fin de ciclo", porque habrá jugadores que no vuelvan a la selección tras el partido de este miércoles. El más importante de ellos será Giorgio Chiellini, el capitán desde la partida de Gianluigi Buffon, que pasará el brazalete a Leonardo Bonucci. Otro de los que podría dejar a los 'azurri' sería Lorenzo Insigne, aunque el ya exatacante del Napoli ha insistido en que quiere seguir jugando con la selección.

"No es que vayan a salir 15 o 20 jugadores después de este partido, pero sí que entrarán poco a poco jóvenes. En la Nations League utilizaremos a varios de ellos", añadió Mancini.



Será la tercera vez que el campeón de Europa y el de Sudamérica se enfrenten de forma directa en una competición organizada por UEFA.

La primera vez, bajo la denominación de Copa Artemio Franchi, fue en 1985, con Francia derrotando a Uruguay en el Parque de los Príncipes; la segunda, ocho años después, proclamó campeona a Argentina frente a Dinamarca en Mar de Plata. Las entradas para la final llevan agotadas más de un semana.



El encuentro entre Argentina ante la Selección de Italia también servirá de homenaje a la figura de Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020, por la fuerte relación entre el astro argentino con Italia, donde puso en la élite al Napoli, y con su país, con el que conquistó el Mundial México 1986.

Argentina vs. Italia: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Gianluca Scamacca; Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne.

¿Dónde ver el Argentina ante Italia vía TV por la Finalissima?

Lo ves por la pantalla de ESPN, al igua que en la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva los goles y mejores jugadas. (EFE)

