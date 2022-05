Jake Daniels | Fuente: Blackpool

Este lunes Jake Daniels, futbolista de la Championship, se convirtió en el primer futbolista profesional inglés en declarar su homosexualidad públicamente. El joven jugador tomó la decisión de revelar su orientación sexual a través de un entrevista exclusiva con SkySport y se mostró en contra de la homofobia en el deporte rey.

"Acabé de procesar y procesar durante días cómo quiero hacerlo y cuando y siento que ahora es el momento adecuado. Estoy listo para contarle mi historia a la gente", indicó Daniels, futbolista de 17 años del Blackpool de la segunda división inglesa.

Asimismo, agregó: "Quiero que la gente conozca mi verdadero yo y mentir todo el tiempo no es lo que quería hacer. Ha sido una lucha, pero ahora siempre que estoy listo para ser yo mismo. Ha sido un año bastante loco, tengo 17 años y he firmando un contrato profesional. He marcado 30 goles y acabo de debutar con el primer equipo. Y ahora he decidido revelar que soy gay".

Daniels, quien todavía no cuenta con la mayoría de edad, agregó: "Todo ha sucedido a la vez, pero me siento bien. Cuando empecé la temporada solo quería probarme a mí mismo como jugador y creo que he estado bien. Así que esto ha sido lo último que sabía que tenía que hacer. Ahora está fuera, la gente lo sabe y puedo vivir mi vida como quiero. Es increíble".

En tanto al respaldo que recibió de su club y compañeros, Daniels sostuvo: "El Blackpool también ha sido absolutamente increíble. Estoy con ellos todos los días y me sentí seguro. Mis compañeros de equipo me han apoyado mucho y todos me han apoyado. Han estado haciendo un montón de preguntas, todos han quedado intrigados y su reacción ha sido brillante. Es lo mejor que pude haber pedido. Por supuesto, todos estaban un poco sorprendidos de alguna manera y preguntaban por qué no les dije antes. Esa fue una gran reacción porque demostró cuánto les importaba".

Como se recuerda, en el 2021, el primer futbolista profesional en declararse abiertamente gay fue Joshua Cavallo, jugador de Adelaide United de Australia. El centrocampista utilizó su cuenta de Twitter para hacer oficial su orientación sexual a través de un video.