Liga 1: Deportivo Garcilaso se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 7

Sport Huancayo se mide ante Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Micke Palomino Huaminí.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 18:00 horas, Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 7 de la Liga 1.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso ganó el encuentro previo ante Sport Boys por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Sport Huancayo y Universitario, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso se impuso por 0 a 3.

Micke Palomino Huaminí es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Deportivo Garcilaso en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Sport Huancayo en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Los Chankas: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, según país