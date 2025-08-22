Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos
EP 210 • 05:04

Liga 1: Deportivo Garcilaso se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 7

Deportivo Garcilaso se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 7
Deportivo Garcilaso se enfrentará ante Sport Huancayo por la fecha 7
Nota IA

por Nota IA

·

Sport Huancayo se mide ante Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Micke Palomino Huaminí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 18:00 horas, Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 7 de la Liga 1.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso ganó el encuentro previo ante Sport Boys por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Sport Huancayo y Universitario, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Deportivo Garcilaso se impuso por 0 a 3.

Micke Palomino Huaminí es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Deportivo Garcilaso en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Sport Huancayo en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Los Chankas: 12 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Deportivo Garcilaso Sport Huancayo Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA