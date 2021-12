Jefferson Farfán y su abuela Rosa. | Fuente: Instagram

Jefferson Farfán no ocultó sus tristeza por la partida de su abuela paterna. El delantero de Alianza Lima y Selección Peruana recordó los momentos vividos por su "Mamá Rosa" como él llamaba con cariño a la señora Rosa Farfán.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes, nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero, la vida no es así. Hay momentos buenos y también otros tristes”, señaló el delantero de 37 años sobre 'Doña Rosa' que es la madre del exfutbolista Roberto Farfán y de Luis Farfán, su padre.

“Hoy me toca vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo”, agregó la ‘Foquita’ Farfán en Instagram.

"Gracias Mamá Rosa por lo momentos vividos, descansa en paz. Te amaré siempre”, culminó.

Apoyo de seguidores a Farfán

La publicación de Farfán no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes le desearon fuerza en estos momentos difíciles de su vida.

Además el volante de la bicolor Sergio Peña le envió un emotivo mensaje de aliento. "Te amo bro, estoy contigo", señaló.





