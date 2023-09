Jenni Hermoso le responde a entrenadora de España por no convocarla a la selección: "¿Protegerme de qué?"

A través de sus redes sociales, la campeona del mundo indicó que no existe motivo para su no llamado y que el argumento de que lo hicieron para "protegerla" no tiene asidero.

Indignación. La futbolista española Jenni Hermoso mostró su indignación tras no ser convocada a la Selección de España para los partidos que disputará por la Nations League.

A través de sus redes sociales, la campeona del mundo indicó que no existe motivo para su no llamado y que el argumento de que lo hicieron para "protegerla" no tiene asidero.

"Me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? o ¿de quién?", se preguntó la goleadora en sus redes sociales.



Hermoso, quien ha disputado 69 partidos con su selección y ha marcado 40 goles, no fue incluida por la nueva entrenadora de España, Montse Tomé, para los encuentros ante Suecia y Suiza con el argumento de que quiere protegerla de todo el ruido mediático generado por el beso que le dio Luis Rubiales durante la celebración por la conquista del Mundial.

"Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y escucharlas. Creo que a Jenni la mejor manera de protegerla es así (no convocándola). Contamos con ella, llevo cinco años trabajando con ella y he coincidido con ella como compañera de profesión, porque cuando jugábamos juntas nos hemos enfrentado", dijo Montse Tomé en conferencia de prensa.

Jugadoras insisten en no ser convocadas

Tras el anuncio de la convocatoria, las campeonas mundiales divulgaron un comunicado donde remarcaron su "voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" para la selección femenina de fútbol, y aseguraron que estudiarán las posibles consecuencias legales a las que las expone la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al ponerlas en una lista, luego de pedir no ser convocadas.



Hermoso comentó que las jugadoras llevan "bastante tiempo" buscando protección dentro de la RFEF, pero no la han podido encontrar. Sin embargo, esas mismas personas que piden confianza publicaron una lista con jugadoras que pidieron no ser convocadas.



"Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible de que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo", agregó.



España se prepara para comenzar su participación en la Liga de Naciones, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Este viernes debe enfrentar a Suecia en Gotemburgo y el día 26 a Suiza, en Córdoba.

