Jeriel De Santis no apunta a jugar en la Selección Peruana: "Mi sueño es debutar con Venezuela"

Jeriel De Santis, delantero venezolano de 23 años con nacionalidad peruana, tuvo pasado en Alianza Lima. Sin embargo, no tuvo éxito en la tienda blanquiazul, por lo que salió al fútbol del exterior.

Actualmente, De Santis se desempeña en el Caracas FC, en donde destaca. El pasado miércoles, por ejemplo, marcó un doblete, en el empate a dos como visitante contra Dynamo Puerto, por la Copa de Venezuela.

Luego del partido, De Santis habló con la prensa de ese país y fue consultado sobre si tiene en mente ser parte de la Selección de Venezuela en el corto o mediano plazo.

La palabra de Jeriel De Santis

"Yo no he recibido ningún llamado de Venezuela o Perú. Lo he dicho en su momento y mi sueño es debutar con la Selección de Venezuela", le dijo a SoloVenex en un primer momento.

Luego, agregó que, si bien hay el deseo, "obviamente es muy difícil, porque hay delanteros con mucha jerarquía y esperemos a ver qué pasa en los últimos meses".

Hay que tener en cuenta, además, que en la liga venezolana de primera división -en su temporada 2025- Jeriel De Santis lleva cuatro goles. En la campaña, sumando la copa local y la Sudamericana, ha marcado en siete ocasiones y dio una asistencia.

Hay que tener en cuenta que el pase del delantero pertenece a Alianza Lima y que se encuentra a préstamo en el Caracas FC. "Va a préstamo a @Caracas_FC. ¡Muchos éxitos!", dice el mensaje de Alianza en redes sociales a inicios del pasado mes de enero.

También, tiene pasado en elencos como el Boavista, y el Intercity. Su contrato en el cuadro venezolano va hasta fines del presente año.

