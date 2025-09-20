Últimas Noticias
Conmoción en el fútbol ecuatoriano: exseleccionado Jonathan González fue asesinado en un ataque armado en su casa

Jonathan 'Speedy' González llegó a disputar la Copa América 2015 con su Selección.
Jonathan 'Speedy' González llegó a disputar la Copa América 2015 con su Selección. | Fuente: Olimpia
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El futbolista -que actualmente disputaba la segunda división del fútbol ecuatoriano- fue acribillado en su propia casa, en circunstancias aún no esclarecidas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conmoción en el fútbol ecuatoriano. El exseleccionado Jonathan González (31) fue asesinado ayer, viernes, en un ataque armado perpetrado en su propia casa, en la ciudad de Esmeraldas, en circunstancias no esclarecidas.

En el atentado, resultó gravemente herida otra persona -no identificada-, que murió cuando era trasladada a un centro médico, informó la agencia EFE, citando fuentes de la Policía de Ecuador.

'Speedy' González, como era conocido, jugaba actualmente en el club 22 de Julio F.C., de la segunda división del fútbol ecuatoriano. De hecho, el pasado martes había participado en el partido ante Cumbayá, que culminó en derrota 0-2.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pronunció sobre este deceso y expresó su pesar por esta irreparable pérdida. “Acompañamos con profundo pesar a su familia, a sus compañeros y a toda la familia del club 22 de Julio F.C. Nos unimos a su dolor”, indicó la institución.

Seleccionado ecuatoriano

Jonathan 'Speedy' González inició su carrera profesional en el Independiente del Valle de Ecuador, en 2011; tras lo cual inició un periplo por diversos clubes de la región.

El mediocampista jugó en México, con Leones Negros, León, Dorados; y también vistió la camiseta del Olimpia paraguayo. En su país, defendió los coleres de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.

'Speedy' González llegó a ser convocado por la Selección de Ecuador y hasta disputó la Copa América 2015, así como algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

