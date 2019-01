Jorge Sampaoli llegó a Santos tras su irregular paso por la Selección Argentina. | Fuente: Twitter: @SantosFC

No era lo que esperaba. Jorge Sampaoli demostró su desilusión por la situación financiera que atraviesa el Santos, club por el que fichó hace algunas semanas en su regreso a los banquillos. El estratega argentino manifestó abiertamente su incomodidad por la falta de contrataciones en el club.

"Sobre si sabía de la situación financiera del club, la verdad es que no", dijo el 'Hombrecito' en una rueda de prensa este último viernes. "Tenía claro que venía a un club que me daba la chance de dirigir un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año, pero no sabía de la mala situación financiera", agregó.

"La directiva sabía que saldrían algunos jugadores (se fueron Gabriel Barbosa y Rodrygo) y que venía un entrenador con otro estilo. Había que potenciar al plantel con nuevos futbolistas. Se trató eso en alguna reunión y se habló de la promesa dirigencial de contemplar esa realidad. Ahora estamos esperando que eso suceda", expresó Jorge Sampaoli.

Tal fue su incomodidad que incluso deslizó la idea de que hubiera prefirió no llegar al club brasileño. "Yo no hablo de situaciones administrativas. Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo… de esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte y tengo la ilusión de que eso suceda", finalizó.