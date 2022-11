Jose Mourinho | Fuente: AFP

El entrenador portugués Jose Mourinho ha generado gran controversia luego de unas polémicas declaraciones en conferencia de prensa en la que acusó a un jugador de ser traidor con el resto del equipo. Las palabras del director técnico se dieron luego del empate ante Sassuolo por la Serie A en el que, a su perspectiva, un jugador tuvo un muy mal rendimiento.

"Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos", indicó Mourinho en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador portugués indicó que habló con el jugador en el camerino para que ya no continúe junto al equipo en la siguiente temporada: "He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente".

Sin embargo, Mourinho no quiso revelar el nombre: "o voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha cogido todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no".

Medios italianos afirmaron de quién se trata:

Según los medios Corriere y Gazzetta Dello Sport, el futbolista a quien se refiere José Mourinho es el neerlandés Rick Karsdorp, quien ingresó sobre el final y tuvo muy graves errores defensivos. Uno de ellos culminó en la el gol de Sassuolo que sentenció el empate.