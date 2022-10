Partidos de hoy, Perú, lunes 31 de octubre | Fuente: AS Roma

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Hellas Verona vs. AS Roma por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de LaLiga 1, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, lunes 31 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

3:00 p.m. Elche vs. Getafe – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Hellas Verona vs. AS Roma – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. Monza vs. Bologna – STAR+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank – España

3:00 p.m. Levante vs. Sporting Gijón – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:0 p0.m. Ceará vs. Fluminense – STAR+, ESPN 4, Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. Istanbul vs. Giresunspor – STAR+





