José Mourinho se encuentra en inactividad y asegura que es momento de hacer "algunos cambios" en su vida profesional. | Fuente: AFP

No hace mucho que José Mourinho aseguró que no la pasa muy bien por encontrarse sin dirigir a ningún equipo y que cuenta con mucho tiempo libre. Y es a raíz de esto que el ex entrenador de Real Madrid anda en busca de nuevos aires.

"Estoy leyendo, estudiando y produciendo cosas. Analizo hasta diferentes deportes", afirmó Mourinho para SkySports. Asimismo, aseguró que incoporará grandes cambios y se apartará de quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

"Estoy conociendo a mi futuro cuerpo técnico, porque mi futuro staff será diferente a los anteriores. Pensé que era el momento de algunos cambios", afirmó el portugués durante la entrevista.

De otro lado, descartó que esta decisión se tratase de alguna rencilla con alguno de su cuerpo técnico: "No es nada personal, por supuesto que no, pero en relación con el conocimiento, la motivación, creo que es un buen momento para hacerlo", agregó.

A día de hoy, 'Mou' se encuentra en inactividad luego de que el Manchester United prescindiera de su labor en diciembre del 2018. Si bien fue voceado para ponerse al frente de Benfica o Internazionale, las negociaciones nunca se concretaron.