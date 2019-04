José Mourinho tuvo una conocida enemistad con Paul Pogba. | Fuente: AFP

Un Rolls-Royce fue uno de los motivos de las tantas discusiones que tuvo José Mourinho con Paul Pogba en el Manchester United, una relación que fue muy tirante en la última etapa del portugués. Así lo reveló el mismo DT en una conversación en el foro organizado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol de Portugal.

Todo se dio porque -según el relato de Mourinho- el volante francés no quiso regresar en el bus del equipo tras un partido. "Jugábamos contra un equipo que estaba a 30 kilómetros de Manchester y un jugador me preguntó si después del partido podía regresar a Manchester por su cuenta. Le dije 'si nos fuéramos a Londres y quisieras quedarte allí, eso sería una cosa. Pero esto está cerca, no tiene sentido'", conto 'Mou' refiriéndose a Paul Pogba.

"El chico estaba molesto. Luego ganamos el partido y me lo volvió a preguntar. Como estaba feliz, cedí un poco y le dije: 'al menos sube al bus y dile a tu chófer que te recoja a 10 minutos del estadio'", continuó Mourinho con su relato.

Tras esa conversación, José Mourinho brindó una conferencia de prensa y al retirarse camino al bus se percató que el mencionado jugador no había cumplido su oren. "Cuando llegué había un Rolls-Royce con su chófer", reveló.

"Hay cabezas que no se pueden desmontar. Después de todo, el auto era nuevo y su excelencia quería dejar el estadio en su Rolls-Royce. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Le dices que nunca se va a ir en su Rolls? ¿Se puede ir porque yo estoy feliz? O resuelves esto de otra manera para que me den 'vacaciones", concluyó el portugués que por ahora no define su futuro para la próxima temporada.