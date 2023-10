José Mourinho en su máxima expresión: "El 'mourinhismo' es una forma de estar en la vida"

Siempre polémico. José Mourinho, entrenador de la Roma, definió el "mourinhismo" como una forma de vida en una entrevista en la que, además, volvió a sembrar dudas sobre su futuro en la capital italiana al no confirmar una renovación de contrato con el club 'giallorosso'.

"No sé si seguiré en AS Roma más allá de 2024. Antes de Budapest (final de la Europa League) prometí a los jugadores que me quedaría esta temporada. Y después del partido contra el Spezia, en el Olímpico, también prometí con los gestos que hice a los aficionados que me quedaría aquí y ahora estoy aquí", dijo José Mourinho en una entrevista con SkySports Italia.

Las declaraciones de Mourinho no ayudan a la afición romanista a ser optimistas sobresy continuidad, cuyo contrato finaliza en junio de 2024, y se suman a las que hizo este domingo en un medio árabe.

"Estoy aquí, centrado en el club y lo daré todo hasta mi último día aquí. Luego nadie sabe el futuro, pero yo también creo que trabajaré en Arabia. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro de que es algo que sin duda haré", fueron sus palabras en el programa "elhekayashow".

'Mou', eso sí, insistió en la fuerte conexión que siente con el romanismo, al que siempre ha alabado por su forma de entender el fútbol.

"Cuando vine y conocí el romanismo, conocí todas sus dudas, conocí todas sus frustraciones y traté de adentrarme en ello. Me gusta el romanismo. Me gusta el romanista puro, me gusta el romanista callejero. Cuando estoy en el banquillo y miro hacia la derecha del Olímpico (Curva Sur, el sector de la hinchada) todavía me emociono", comentó.

"Cuando llegas a dos finales europeas y te llevas la ciudad contigo, cuando lloras de alegría con ellos, te vuelves aún más uno de ellos", añadió José Mourinho.

Aunque el técnico también quiso poner sobre la mesa la presencia del "anti-mourinhismo" en Roma.

"También existe el anti-mourinhismo. Especialmente en Roma, donde hay ambas facciones. El mourinhismo es conocido por la gente que sabe lo que hice. El anti-mourinhismo lo practica la gente que se alegraba todo el tiempo cuando el Roma no ganaba una copa y no tenía éxitos europeos. Se divierten en la radio y eso está bien. El anti-mourinhismo vende, el mourinhismo es una forma de estar en la vida", explicó.

