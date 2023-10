Eduardo Berizzo: "Perú es un rival directo, será una selección que nos exigirá mucho en Chile"

Sin conocer triunfos en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile recibirá el jueves a la Selección Peruana en Santiago con la intención de recuperar el terreno en la competición, aunque el entrenador Eduardo Berizzo descartó que ‘La Roja’ se presente como favorito.

“Lo de los favoritismos y los antecedentes, en una eliminatorias tan compleja y cercana entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Chile quedó fuera de los mundiales en Rusia 2018 y Qatar 2022, procesos en los que Perú les superó en la tabla de clasificación para obtener dos pasajes a los repechajes.

“Sí se trata de un rival directo, Perú ha marcado en las últimas eliminatorias el acceso al mundial, saliendo quinto y luego repechaje. Para nosotros el partido es muy importante”, aseguró el estratega.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El análisis de Berizzo sobre Perú

Eduardo Berizzo resaltó el rendimiento de la ‘bicolor’ en el comienzo de las Eliminatorias, que empató con Paraguay en Ciudad del Este (0-0-) y cayó sobre la hora frente a Brasil (0-1) en Lima.

“Es un equipo con una manera de jugar que lleva tiempo, fisionomía de equipo muy común. Tiene futbolistas técnicamente buenos, que se asocian muy bien, utilizaron formaciones diversas ante Paraguay y Brasil, ya veremos cuál usan, pero estamos preparados para adaptarnos”, manifestó ‘Toto’ Berizzo.

“Jugar el jueves de local nos involucra tener un gran partido y ganar, los partidos de eliminatoria generan mucha presión. A Paraguay le ha costado vencerlos, a Brasil también, nos vamos a enfrentar a un rival que juega bien y que nos exigirá mejor”, añadió.

Eduardo Berizzo se refirió a la marca que designará sobre Paolo Guerrero | Fuente: ESPN

¿Marca personal a Paolo Guerrero?

Eduardo Berizzo fue consultado respecto a si determinará una marca individual sobre Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de Perú que, a los 39 años, se presentará tras conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, convirtiendo un doblete en las semifinales.

“¿Marca personal? No, zonal. Todo Perú nos preocupa por su sistema, sus futbolistas individuales, de la capacidad que tienen de jugar, de generar fútbol. Paolo Guerrero no solo tiene gol, el juego de su selección se apoya en él”, indicó.

Chile debutó en las Eliminatorias cayendo 3-1 ante Uruguay en Montevideo y después igualó 0-0 con Colombia en Santiago. El jueves 12 de octubre recibirá a Perú en el estadio Monumental David Arellano.

NUESTROS PODCASTS

Cambios en la norma para luchar contra la delincuencia

El Ejecutivo promulgó dos normas para potenciar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado transnacional al amparo de las facultades que le otorgó el Congreso de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana. ¿En qué consisten estas disposiciones?