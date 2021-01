Todo por sentar a una estrella del Tottenham: "Es imperdonable lo de José Mourinho" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Matthew Childs / POOL

El exjugador Stan Collymore, que tuvo un paso por el Liverpool y Real Oviedo, viene haciendo noticia en Inglaterra por las duras palabras que ha tenuido contra el técnico del Tottenham, José Mourinho, a quien critica por haber dejado al mediocampista Dele Alli fuera de la convocatoria en el partido ante el Tottenham.

"Para Dele Alli, quedarse fuera del equipo por Fernandes ha sido el insulto definitivo. Alli puede ser muchas cosas pero no un mal profesional. Puedes pensar que no ha jugado al suficiente nivel, que es vago entrenando, pero, si piensas que uno de los mejores jugadores de la mejor generación de la historia del Tottenham no merece la indignidad de tener a alguien por delante que no ha hecho nada en el club. Es imperdonable lo de José Mourinho”, escribió el exjugador en una columna para el diario 'Daily Mail'.



Finalmente, Stan Collymore asegura que el final de José Mourinho en el Tottenham ya ha comenzado. "Esta es de la venganza de la que hablo en ocasiones sobre Mourinho. No le basta con decir a alguien que tiene que hacer más y mostrarle el camino a seguir, tiene que restregárselo en la nariz al jugador, una y otra vez. Mientras funcione, tendrá a sus seguidores comiendo de su mano pero recuerden, está tratando a Alli como a un perro que algun día le morderá en el trasero. Porque los jugadores tienden a ser ovejas ante un dictador como él pero nunca olvidan. Más vale que Mourinho siga ganando, porque la cuenta atrás hasta su salida ya ha comenzado", finalizó.

Dele Alli tiene una propuesta del PSG. | Fuente: Twitter

