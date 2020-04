Por miedo a las críticas: se retira a los 24 años un arquero que Mourinho quería fichar | Fuente: Difusión

Ted Smith tiene 24 años, pero ya se le puede decir exjugador. El que fuese arquero del Southend de la League One de Inglaterra, ha decidod no seguir más en la actividad profesional y no es por una lesión que le impida seguir jugando. El jugador inglés, pretendido por José Mourinho para el Tottenham, contó detalles de su decisión, donde mucho tiene que ver la presión de los partidos que no pudo aguantar.

"No era yo. No lo disfrutaba. Adoro el juego y el entrenamiento pero la presión del partido me superaba. Ha sido mucho tiempo de valorar y tomar la decisión. En tu cabeza sabes que le vas a decir a la gente que dejas un trabajo que es el sueño de todos. Supongo que es lo más difícil", cuenta Ted Smith al diario The Telegraph.

La carrera de Ted Smith estaba en pleno ascenso, porque antes que se cierre el mercado de fichajes estuvo a punto de firmar para el Tottenham por pedido expreso de José Mourinho, quien lo seguía desde hace tiempo. Sin embargo, según cuenta el mismo, acabó cediendo ante las críticas en las redes sociales.

"Los partidos deberías disfrutarlos y yo lo intenté. Lo intenté muchas veces pero no pude. Tengo miedo a jugar un partido desde hace mucho y no puedo apagarlo. Después de los partidos miraba las redes sociales y veía lo que la gente decía. El 90 por cierto de las veces no había nada pero siempre veía dos o tres comentarios negativos después de un mal partido y me quedaba con ellos", finalizó.