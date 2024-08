Revelan que a futbolista uruguayo Juan Izquierdo se le detectó una arritmia hace 10 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último lunes se dio a conocer un nuevo reporte sobre el estado de salud de Juan Izquierdo. El Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil informó que el jugador de Nacional sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva y está con "ventilación mecánica", luego de sufrir una arritmia durante el partido con São Paulo por la Copa Libertadores.

Sin embargo, la noticia que remeció el día fueron las declaraciones de Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deportes de Uruguay. En programa Minuto 1 de Carve Deportiva, indicó que en año 2014 se le encontró una pequeña arritmia a Juan Izquierdo cuando jugaba en Atlético Cerro.

"Hace 10 años se realizaron exámenes con el plantel del Cerro, donde jugaba en ese momento Juan Izquierdo. Se le realizó un electrocardiograma. Juan tenía 17 años, tenía una pequeña arritmia y fue informado", indicó en un primer momento Bauzá.

Luego, explicó que tener una arritmia no significa que no puede jugar fútbol, pues se puede controlar por los médicos de los clubes.

"Tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueda jugar. Hay que controlarlo, y estamos seguros de que los médicos de los diferentes clubes por los que pasó lo controlaron”, enfatizó.

Nacional responde a las declaraciones de Sebastián Bauzá

Tras la revelación del secretario nacional de Deportes Uruguay, Alejandro Balbi —presidente de Nacional— dijo que las declaraciones de Bauzá fueron "totalmente desafortunadas" y que afectaron a la familia.

“Fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar y fuera de contexto. Indudablemente, afectó a la familia. No sumaban. Restaron mucho. No entiendo. Preferí no llamarlo. Sé que algunos compañeros míos lo llamaron, manifestándole nuestro pesar”, indicó Balbi en De fútbol se habla así de DSports.

"Son manifestaciones infelices a las que, desde acá (Brasil), no les encuentro explicación. Eso fue hace diez años. Después, Juan siguió siendo futbolista profesional y pasó por varios equipos, incluso por clubes del exterior en los que se hacen chequeos médicos permanentes", complementó.