"A mí no me reta ni mi viejo": Juan Román Riquelme abandonó entrevista en vivo tras interrupción de periodista [VIDEO]

“A mí no me reta ni mi viejo”. Con estas palabras, el presidente Boca Juniors, Juan Román Riquelme, abandonó una entrevista en vivo, tras ser interrumpido por el periodista deportivo Diego Horacio Fucks, conocido en Argentina como el ‘Chavo’ Fucks.

El exfutbolista era entrevistado por el panel del programa F90, de la cadena ESPN, sobre diversos temas relativos a Boca Juniors, cuando ocurrió el exabrupto por el periodista deportivo.

Todo comenzó cuando Riquelme cuestionó que la prensa argentina no haya valorado la política de Boca Juniors de ceder a sus jugadores al seleccionado sub-23, que disputó los Juegos Olímpicos París 2024.

“Yo, siendo presidente del club, no podía negarles la experiencia de la Olimpiada (sic). Nunca escuché en la tele ‘Qué bien, Boca, que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina’”, manifestó.

En ese momento, el ‘Chavo’ Fucks interrumpió al exmundialista: “Prendé la tele, entonces. Acá se dijo, acá se discutió”.

Las palabras del periodista incomodaron sobremanera al titular xeneize, quien rechazó la interrupción, dando por terminada la entrevista. “Si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar más. A mí no me reta ni mi viejo”, sentenció.