Bellingham se defiende tras su expulsión en el partido ante Osasuna: "El árbitro ha cometido un error"

Jude Bellingham, volante del Real Madrid, aseguró que el árbitro José Luis Munuera Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por LaLiga.

En la zona mixta, finalizado el cotejo, el futbolista inglés aseguró que su expulsión se debió por "un error de comunicación" y afirmó que su expresión era como "j***".



"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho, pero se ve en el video que digo una expresión como j***. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró en la zona mixta de El Sadar tras el empate del Real Madrid.



"Es un resultado que afecta al equipo y mi equipo tiene que saber que yo no fui un irresponsable para dejarlos con diez de forma intencionada. Espero que el video sea revisado y que la Federación lo tenga en cuenta porque es una evidencia. Obviamente, ya no podemos cambiar el resultado de este partido, pero me gustaría pensar que en el futuro haya un cambio", reclamó.



Bellingham insistió en que en ningún momento realizó "ningún insulto" a Munuera Montero. "Se ve claro en el video que es una expresión hacia mi mismo. No me estaba dirigiendo al árbitro y es obvio que hubo un malentendido. Se creyó que se lo dije a él, pero no hubo insulto hacia el árbitro y se puede ver claramente".



"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.

Carlo Ancelotti sale en defensa de Bellingham

Por otro lado, Carlo Ancelotti afirmó que Munera Montero no entendió bien la expresión de Jude Bellingham, quien dijo “no me j*** en lugar de f** you", situación que propició su expulsión.



“Hemos empezado bien y hemos acabado bien. Sobre la tarjeta roja, no ha entendido bien el inglés. Ahí se ha equivocado. La traducción al español es 'no me jo***'. Han pasado dos cosas en estos tres últimos partidos que todo el mundo ha visto. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido”, abrió la comparecencia posterior al empate uno.

De la acción sobre el inglés, dijo que sería partidario de “hablar con el árbitro, no con Bellingham porque Jude ha hecho una protesta que decía: Si esto es falta, lo otro era penal y no me jo***. La tarjeta roja sale por nerviosismo del árbitro”. “Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la expulsión y ya está”, añadió.



