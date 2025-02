DT del Barcelona tras expulsión de Jude Bellingham: "Es una falta de respeto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con un Jude Bellingham expulsado, Real Madrid empató a uno como visitante contra Osasuna por una nueva jornada de la liga española de primera división (LaLiga).

La tarjeta roja a Jude Bellingham, de parte del árbitro José Luis Munuera Montero, se dio por un supuesto insulto de parte del volante inglés del Real Madrid. Esto no fue ajeno para el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, quien habló de lo hecho por parte del mediocampista de la 'Casa Blanca'.

"Creo que es una falta de respeto. Para mí así lo es. No voy a decir mucho porque no me incumbe y la verdad que no es una situación que me afecte", indicó sobre Bellingham en conferencia de prensa.

Jude Bellingham vio la tarjeta roja a los 40' del primer tiempo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

La expulsión de Bellingham trajo cola

Estas palabras del DT culé se dieron en la previa de lo que será el cotejo de sus dirigidos frente al Rayo Vallecano.

Asimismo, espera que sus jugadores no pasen por una situación similar a la que protagonizó el internacional con la Selección de Inglaterra, que tiene pasado en el Borussia Dortmund.

"Yo le digo a mis futbolistas que no pierdan el tiempo o energías para decir ciertas cosas. Hay una persona que habla con el árbitro y esa es el capitán", indicó el entrenador del Barcelona, finalmente, por lo sucedido con Jude Bellingham.

En otro momento, declaró que respecto a la chance que tiene el Barcelona para llegar a empatar con el Real Madrid en la cima de LaLiga y dijo que "no miramos la tabla, queda mucho por recorrer".

La palabra de Jude Bellingham

De otro lado, fue el mismo Jude Bellingham el que se defendió de su expulsión. Remarcó que sus palabras fueron una interpretación de Munuera Montero.

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho, pero se ve en el video que digo una expresión como j***. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", indicó.

