El mejor de su generación: Jude Bellingham ganó el trofeo Golden Boy 2023

El mejor entre tantas estrellas. Jude Bellingham, volante del Real Madrid, recibió este lunes el premio Golden Boy al mayor talento sub-21 del año, en una gala organizada por el diario Tuttosport.



Bellingham, quien se unió esta temporada a la Casa Blanca, llegó a la gala acompañado de una comitiva encabezada por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco, y de su madre.

En su discurso, expresó su agradecimiento por el premio y dijo sentirse honrado de ingresar a una lista selecta de gran de grandes jugadores.



"Gracias por la hospitalidad y por este honor, por dejarme unirme a este prestigioso premio y lista de jugadores que lo han recibido. Esto es algo que he ganado también por jugar con grandes jugadores. Es algo que he aprendido desde que empecé en el Birmingham, la responsabilidad de ayudar siempre al equipo. Soy muy afortunado de jugar con grandes jugadores", declaró en la ceremonia.



"Es increíble escuchar los halagos, pero no estoy de acuerdo en ser el mejor. Lo que para mí cuenta es ayudar, trato de mejorar partido a partido y estoy concentrado para ser el mejor, pero todavía queda", añadió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"Real Madrid es el equipo más grande del mundo"

Luego, el internacional inglés indicó que Real Madrid es el equipo más grande del mundo y que se siente afortunado de jugar en el club español.



"Real Madrid es el equipo más grande del mundo y tener la oportunidad de jugar allí es increíble. No todo el mundo puede hacerlo y me siento muy afortunado", comentó.

Luego, agradeció a su familia por haberlo apoyado para que sea futbolista y de la responsabilidad que eso conlleva ser un profesional.



"No sabría qué hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto. Por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar", sentenció.



Jude Bellingham consiguió el 97% de los votos, superando largamente a Jamal Musiala, volante del Bayern Múnich, y al neerlandés Xavi Simons, también volante del RB Leizpig.



Esta es la primera vez en la historia que un jugador del Real Madrid recibió el trofeo.

🤳😍 @BellinghamJude: “Hola a todos, estoy muy agradecido por ganar este premio. Gracias por el apoyo de los aficionados y también de todos en el club; jugadores, entrenadores y personal”. #GoldenBoy pic.twitter.com/HUTJIlBC0v — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2023

Ganadores del Golden Boy en la historia

2023: Jude Bellingham

2022: Pablo Páez Gavira 'Gavi'

2021: Pedro González "Pedri"

2020: Erling Braut Haaland

2019: Joao Félix

2018: Matthijs De Ligt

2017: Kylian Mbappé

2016: Renato Sanches

2015: Anthony Martial

2014: Raheem Sterling

2013: Paul Pogba

2012: Isco Alarcón

2011: Mario Gotze

2010: Mario Balotelli

2009: Alexandre Pato

2008: Anderson Oliveira

2007: Sergio Agüero

2006: Cesc Fábregas

2005: Leo Messi

2004: Wayne Rooney

2003: Rafael Van der Vaart



NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad"