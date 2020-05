Jugador del Hertha Berlín: "cuando entré a jugar me olvidé del protocolo" | Fuente: AFP

El último sábado se reanudó la Bundesliga el último sábado 16 de mayo y uno de los primeros compromisos fue entre Hertha Berlín y Hoffenheim, compromiso en que los primeros golearon 3-0 a los locales.

Por su parte, Santiago Ascacibar, mediocampista defensivo de Hertha Berlín detalló cómo fue esta experiencia y contó que que no la pasó nada bien desde el banquillo de suplentes y luego cuando le tocó entrar al campo de juego.

"Había ganas de volver. Después de que empezamos a conocer el protocolo, teníamos un poco de nervios. Uno no está acostumbrado a tener que hacer click rápido en la cabeza. Tuvimos una semana de cuarentena antes de iniciar, teníamos que usar guantes, máscara, desinfectaban todo constantemente", contó Ascacibar para Telefé Noticias.

"Para el partido, viajamos en dos aviones a Hoffenheim. Era la primera vez que vi algo así. Me tocó estar en el banco y tenía que usar la máscara, no teníamos aire para respirar bien. En un momento me empezó a doler la cabeza. Hay una persona que chequea que la estemos usando, solo nos la podíamos sacar para hacer entrada en calor", explicó el argentino.

Una vez en el campo, aseguró que el protocolo fue en lo que menos pensó. "Pasamos de cero indicaciones a 100. Cuando entré tenía unas ganas de jugar que no me acordé de nada. Me concentré en el partido, en jugar a la pelota. Después, cuando termina, volvés a tener el protocolo en mente", indicó.

Como se recuerda, sus compañeros no pudieron contener la emoción de la goleada y violaron las reglas de sanidad, ya que festejaron con un beso en la mejilla.

"Yo creo que son las emociones del momento, yo lo vi de afuera y controlé más la situación pero de adentro no te das cuenta. Otro protocolo dice no escupir, uno cuando corre a veces tiene que cambiar el aire y lo haces", finalizó el futbolista.