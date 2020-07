Jürgen Klopp y Pep Guardiola. | Fuente: AFP

La semana pasada Liverpool se consagró campeón de la Premier League tras 30 años bajo el mando de Jürgen Klopp, quien es, para muchos, el mejor director técnicno de este tiempo. Sin embargo, él considera que es otro quien debe llevarse ese crédito.

Se trata de Pep Guardiola, estratega del Manchester City, quien le estuvo pisando los talones en la tabla a lo largo de todo el torneo inglés. Además de recienemtente anotarle 4-0 a los 'reds' en su primer partido como campeón.

"Respeto lo que está haciendo. Cuando nos vemos quiero vencerlo, pero no tengo ningún problema en admitir que, en mi opinión, es el mejor entrenador de nuestra era", aseguró Klopp en diálogo con BBC Radio 5.

Como se recuerda, el entrenador de los 'reds' ya había elogiado antes a Guardiola asegurando que es "un tipo excepcional que sabe aceptar las derrotas". Esta vez, Klopp volvió a halagar a su colega.

"No es problema para mí admitir eso y no me resta confianza. He peleado tantas veces con el equipo de Guardiola, ya no sé ni cuántos. Unos cuatro o tres en la Bundesliga, cuando ni siquiera estaban cerca ambos equipos", recordó Klopp.

"Me gusta y admiro lo que está haciendo. Nos conocimos la temporada pasada dos veces y creo que en un entorno muy diferente", precisó el entrenador de Liverpool.